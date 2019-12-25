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Под Выборгом фура опрокинулась в кювет
Сегодня, 12:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Под Выборгом фура опрокинулась в кювет

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По предварительной информации, авария могла произойти из-за влажного асфальта.

На повороте у поселка Глубокое в Выборгском районе Ленобласти большегруз оказался в кювете и завалился набок. Снимки с места ДТП опубликовали в сообществе "Выборг. Новости | Газета Выборг" во "ВКонтакте".

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", водитель грузовика не справился с управлением. Для подъема ТС привлекалась спецтехника.

По предварительной информации, авария могла произойти из-за влажного асфальта.

Утром 18 ноября иномарка перевернулась на крышу после ДТП на Петергофском шоссе.

Фото: ВКонтакте / Выборг. Новости | Газета Выборг

Теги: кювет, фура
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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