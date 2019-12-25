Под Выборгом фура опрокинулась в кювет

На повороте у поселка Глубокое в Выборгском районе Ленобласти большегруз оказался в кювете и завалился набок. Снимки с места ДТП опубликовали в сообществе "Выборг. Новости | Газета Выборг" во "ВКонтакте".
По данным пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", водитель грузовика не справился с управлением. Для подъема ТС привлекалась спецтехника.
По предварительной информации, авария могла произойти из-за влажного асфальта.
Утром 18 ноября иномарка перевернулась на крышу после ДТП на Петергофском шоссе.
Фото: ВКонтакте / Выборг. Новости | Газета Выборг
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