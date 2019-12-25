Иномарка перевернулась на крышу после ДТП на Петергофском шоссе

На месте происшествия очевидцы заметили машину скорой помощи.

Утром 18 ноября на Петергофском шоссе в Петербурге произошла авария с "перевертышем". В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, машины столкнулись в кармане шоссе возле Южно-Приморского парка. Сколько именно автомобилей попали в аварию, не сообщается. Судя по опубликованным кадрам, одна иномарка перевернулась и осталась лежать на крыше.

На месте ДТП заметили сотрудников полиции и машину скорой помощи. Сведений о пострадавших нет. Авария ограничила движение в сторону улицы Доблести.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ира Березина