Под Уфой водитель грузовой "Газели" протаранил в лоб легковушку

Водитель легкового автомобиля из Златоуста погиб сразу на месте ДТП. Опубликовано видео с видеорегистратора автомобиля очевидца ДТП.

В Башкирии на трассе погиб в лобовом ДТП 65-летний мужчина из Златоуста.

В Иглинском районе Башкирии на 1517 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло смертельное лобовое ДТП с участием грузовой "Газели" и отечественной "десятки". По предварительным данным 32-летний водитель, житель Челябинской области, пошел на обгон грузовика, не убедившись в безопасности маневра. При выезде на встречную полосу движения допустил лобовое столкновение с "десяткой" под управлением 65-летнего водителя из Златоуста.

Пенсионер из Златоуста скончался на месте ДТП до приезда медиков. На опубликованных снимках с места аварии. На кадрах видно, как "Газель" выскакивает на встречку прямо в лоб легковушки. Оба водителя пытаются в последний момент уйти от столкновения на обочину, но безуспешно.

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