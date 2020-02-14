Видео: Под Тюменью загорелся автобус со школьниками

К счастью, дети и взрослые успели покинуть автобус и никто не пострадал.

В Тюменской области сгорел микроавтобус, который перевозил школьников.

ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщает, что сегодня утром, 14 февраля, на 67-м км автодороги Ялуторовск - Тобольск в Тюменской области загорелся автобус со школьниками. К счастью, все, кто находился в автобусе, успели вовремя покинуть автотранспорт. Пострадавших нет. Дети были доставлены по домам другим автотранспортом.

Все причины ЧП выясняются. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания в электрике автобуса.

Сегодня ранее: В Тамбовской области в ДТП сгорели заживо 6 человек (фото+видео).

Видео: ВК, Тобольск