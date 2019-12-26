Под Тюменью пенсионер расстрелял из ружья семью дочери

Дочь пенсионера с тяжелым ранением находится в реанимации.

В Тобольском районе Тюменской области пенсионер расстрелял из ружья семью своей дочери.

Региональные следственные органы СКР по Тюменской области сообщают, что 5 апреля днем 62-летний пенсионер стрелял по дочери, зятю и внуку. Мужчина задержан и в отношении его возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух лиц".

По версии следствия, в дневное время в воскресенье 5 апреля пенсионер приехал на тракторе к дому дочери в деревню Маслова Тобольского района. Мужчина трактором перевернул машину семьи. На шум выбежала 36-летняя дочь мужчины, ее 42-летний муж и их 17-летний сын. Пенсионер достал ружье и сделал не менее 10 выстрелов в сторону убегающих родственников.

Женщина получила тяжелые ранения грудной клетки и головы. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Зять получил легкие ранения, подросток не пострадал.

Благодаря грамотно организованным и проведенным следователями регионального СК России совместно с сотрудниками межмуниципального отдела МВД России "Тобольский" следственно-оперативным мероприятиям подозреваемый задержан, ружье изъято. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователями проводится работа по закреплению доказательственной базы: проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. СУ СК РФ по Тюменской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Тюменской области