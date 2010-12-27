Под Тверью после лобового ДТП сгорели две фуры

Один из водителей сгорел заживо.

Накануне вечером, 2 июля, в Тверской области произошло лобовое ДТП с последующим возгоранием двух грузовиков.

Сообщается, что ДТП произошло на 357 км ФАД М-9 "Балтия" в районе н.п. Дорофеево Тверской области. Не поделили трассу и сошлись в лобовом ударе два грузовика. После мощного удара кабины фур воспламенились. Один из водителей 1971 года рождения сгорел заживо, второй с травмами различной тяжести госпитализирован в больницу.

Кроме того, один из грузовиков перевозил цистерну с азотом. Утечку удалось предотвратить. На ликвидации последствий ДТП 22 человека, 8 ед. техники, в том числе от МЧС 13 человек, 4 единицы спецтехники.

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Фото: pixabay, МЧС РФ по Тверской области