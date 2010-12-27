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В Югре бушуют лесные пожары на площади 100 га
Сегодня, 9:35
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MShaffter

В Югре бушуют лесные пожары на площади 100 га

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На данный момент в ХМАО зафиксировано 3 очага лесных пожаров.

В ХМАО зафиксированы три очага возгорания лесных массивов общей площадью в 100 га.

Сообщается, что самый крупный очаг  лесных пожаров в Советском лесничестве. Площадь этого пожара около 80 га. Еще два очага возгорания в произошли в Нефтеюганском и Урайском лесничестве. На данный момент только один из них потушен. 

Сухая ветряная погода осложняет обстановку в регионе. На сегодняшний день угрозы населенным пунктам нет.

Сегодня ранее: Под Якутском под болельщиками обрушилась трибуна.

Фото:pixabay

Теги: лесной пожар, новости россии, новости хмао, новости югра
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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