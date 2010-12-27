В Югре бушуют лесные пожары на площади 100 га

На данный момент в ХМАО зафиксировано 3 очага лесных пожаров.

В ХМАО зафиксированы три очага возгорания лесных массивов общей площадью в 100 га.

Сообщается, что самый крупный очаг лесных пожаров в Советском лесничестве. Площадь этого пожара около 80 га. Еще два очага возгорания в произошли в Нефтеюганском и Урайском лесничестве. На данный момент только один из них потушен.

Сухая ветряная погода осложняет обстановку в регионе. На сегодняшний день угрозы населенным пунктам нет.

Сегодня ранее: Под Якутском под болельщиками обрушилась трибуна.

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