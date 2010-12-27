В Якутии на спортивных соревнованиях рухнула трибуна с болельщиками

В результате ЧП пострадали 9 человек. Некоторые после падения потеряли сознание.

Сегодня 3 июня, в ходе спортивных районных состязаний в Якутии пострадали зрители на трибунах.

ЧП произошло во время VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии. На спортивной встрече команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района собралось большое количество болельщиков. Организаторы в нарушении правил пустили всех желающих. Болельщикам не хватило места на трибунах, и некоторые из них сели на деревянное ограждение батарей в спортивном зале.

В пылу и азарте болельщики вели себя активно и деревянные конструкции не выдержали и рухнули вместе с людьми. Сообщается о 9 пострадавших. Всех их доставили в больницу. Трое взрослых и два ребенка получили незначительные травмы и были отпущены домой. Четырем пострадавшим понадобилась госпитализация.

Фото: ВК, yakutsk_news