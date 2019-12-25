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Под Тверью 16-летний водитель устроил ДТП с 3 пострадавшими
Сегодня, 14:36
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MShaffter

Под Тверью 16-летний водитель устроил ДТП с 3 пострадавшими

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Подросток грубо нарушил правила дорожного движения, допустив столкновение.

В 10 километрах от Твери 16-летний подросток устроил ДТП.

Как сообщают в социальных сетях, подросток 16 лет на родительской "Тойоте" решил развернуться на дороге в 10 километрах от Твери по направлению к Ржеву. При развороте он грубо нарушил ПДД, не пропустив едущую "Ниву". В результате произошло мощное столкновение.

В ДТП пострадал сам подросток, водитель "Нивы" и его пассажирка. В соцсетях пишут, что женщина на позднем сроке беременности.

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Фото:ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ

Теги: дтп, новости твери, подросток за рулем, тверские новости, тверь овости
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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