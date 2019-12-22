"ГАЗель" потеряла часть груза под Сортировочным мостом

Невнимательный водитель проигнорировал знак об ограничении по высоте.

Днем 10 февраля упрямая "ГАЗель" поверила в себя и попыталась проехать под Сортировочным мостом, на котором висит знак об ограничении по высоте 2,5 метра. Маневр не удался, и часть фургона оказалась полностью разрушена после столкновения с конструкцией.

Местные жители в соцсетях раздраженно отметили, что каждый день под мостом не проезжает две-три машины. Сколько невнимательных водителей после такой поездки платят за ремонт фургонов, можно представить.

Это зимняя линька газели. – пошутили в комментариях петербуржцы.

Московского мажора на "Бентли" задержали в Петербурге за пьяную езду.

Фото: Максим Иванов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"