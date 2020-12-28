В социальных сетях появилась информация о том, что убитой было 38 лет.

Под Смоленском арестовали подозреваемых в убийстве женщины подростков. Четырёх подозреваемых суд отправил под стражу. Об этом сообщает представитель Следственного управления СК РФ по Смоленской области.

Подозреваемые арестованы на срок предварительного следствия. официальный представитель СУ СК РФ по Смоленской области

Отметим, правоохранители обнаружили тело женщины в лесу — рядом с деревней, где она проживала. В социальных сетях появилась информация о том, что убитой было 38 лет.

Ранее в Петергофе задержали пьяного хулигана за стрельбу на улице из автомата.

Видео: СКР по Смоленской области