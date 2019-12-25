В Петергофе задержали пьяного хулигана за стрельбу на улице из автомата

Мужчин совершил выстрелы из хулиганских побуждений.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу в Петергофе. Прибывшие на место полицейские задержали хулигана, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о стрельбе у дома №21 по Гостилицкому шоссе поступило около 23 часов 27-го декабря. Гражданина 1980-го года рождения с охолощенным автоматом АК задержали у соседнего дома.

В результате стрельбы пострадавших нет. Нарушителя спокойствия доставили в отдел полиции. Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что психически нездоровую жительницу Петергофа задержали за убийство пенсионера.

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