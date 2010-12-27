Под Сертолово "Жигули" въехали в иномарку

Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Водитель ВАЗа получил тяжелые травмы после столкновения с американским внедорожником во Всеволожском районе. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн".

По предварительным данным, авария произошла во вторник, 14 августа, около 11 утра на 25-ом километре дороги "Парголово - Огоньки". Водитель отечественного автомобиля врезался во внедорожник и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Детали аварии выясняются, о пострадавших в иномарке пока нет данных.

Ранее мы сообщали, что в лобовом ДТП под Астраханью пострадали 8 человек.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн/ ВК