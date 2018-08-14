В лобовом ДТП под Астраханью пострадали 8 человек

В соцсетях появилось видео с места страшной аварии .

Сегодня утром, 14 августа, в Астраханской области произошло жуткое лобовое ДТП, в котором пострадали 8 человек.

Авария произошла около 6 часов утра на 550 километре трассы "Каспий". На дороге лоб в лоб столкнулись "Тойота" и "Ниссан". 36-летний водитель "Тойоты" выехал на встречку и допустил столкновение с "Ниссаном". В результате ДТП у водителя "Тойоты" закрытая черепно-мозговавя травма, перелом бедра, ушиб грудной клетки и рваные раны нижних конечностей. В салоне были 22-летняя девушка, и два молодых мужчины 26 и 31 лет. Все они получили травмы различной тяжести.

В салоне "Ниссан" был 47-летний водитель. Его 41-летняя супруга, двое детей, 14 и 9 лет, и 64-летняя женщина получили различные травмы. Дети были пристегнуты. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы.

ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства и причины аварии.

Видео: ВК, Влад Комаров