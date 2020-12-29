Под Саратовом задержали сбытчиков фальшивых 5-тысячных купюр

Полиция поймала трех членов преступного сообщества.

В Саратовской области задержаны трое подозреваемых в перевозке и сбыте поддельных денежных купюр. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. По данным оперативников, 26-летний местный житель подговорил своего приятеля незаметно подменить в кассе настоящие деньги на фальшивые. Преступник воспользовался доступом к кассовому аппарату, так как работал менеджером в пострадавшей компании. В результате мошенник заменил семь пятитысячных банкнот.

В полиции добавили, что ранее организатор преступления через Интернет заказал партию ненастоящих денег. Вместе с 27-летним знакомым он отправился в другой район, чтобы забрать товар из "тайника". В рамках специальной операции в поселке Сторожевка Татищевского района оба подозреваемых были задержаны. Оперативники нашли в транспортном средстве мужчин 11 пятитысячных купюр. Позже был пойман 34-летний сотрудник салона сотовой связи.

В отношении членов банды возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ. Все задержанные дали признательные показания. Двое из них сейчас находятся под домашним арестом. Фигурантам расследования максимально может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В Кузбассе будут судить членов ОПГ по обвинению в незаконном обналичивании более 1,3 миллиарда рублей.

Фото и видео: МВД России