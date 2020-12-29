В Кузбассе будут судить членов ОПГ по обвинению в незаконном обналичивании более 1,3 миллиарда рублей

В регионе появились свои "Бонни и Клайд".

В Кузбассе будут судить членов организованной группы по обвинению в незаконном обналичивании более 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. По данным полиции региона, в сообществе участвовали шесть человек. Банду собрали супруги, которых в местной прессе назвали "Бонни и Клайд". Мужчина ранее был судим, его жена имела опыт работы в банковской сфере.

Пара нелегально выводила средства из безналичного оборота за комиссионную плату. Для этого преступник по фиктивным договорам по оказанию услуг переводила средства клиентов на подконтрольные счета. Затем средства обналичивались. ОПГ работала на москвичей, жителей Краснодарского края, Кемеровской, Тюменской, Томской и Новосибирской областей.

Для осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы на территории Кемеровской и Новосибирской областей через подставных лиц зарегистрировали 19 организаций, которые задействовались в противоправной схеме пресс-служба МВД по Кузбассу

Известно, что общая сумма незаконно обналиченных средств в период с 2015 по 2017 года составила около 1 млрд 350 млн рублей. При этом доход преступников составил 60 млн рублей. В настоящее время члены ОПГ задержаны.

Житель Удмуртии обвиняется в мошенничестве с квартирами.

Видео: МВД России