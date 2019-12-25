В Саратовской области ночью в пожаре погибла женщина и ее 3-летний сын

Мужчина и годовалая девочка в больнице.

В Ночном пожаре в Саратовском районе погибли 38-летняя женщина и ее 3-летний сын.

Региональные следственные органы по Саратовской области сообщают, что около половины третьего ночи на 15 мая в шестиквартирном одноэтажном доме в поселке Хмелевский Саратовского района произошел пожар. В пожаре погибла женщина и ее маленький сын. 44-летний глава семьи и годовалая дочка спаслись и находятся в больнице.

По факту гибели женщины и ребенка следственными органами проводится доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. На данный момент уже установлено, что пожар начался в прихожей.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся судебно-медицинские исследования для определения точной причины смерти погибших, а также пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания. СУ СК РФ по Саратовской области

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