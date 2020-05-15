Под Читой в тройном ДТП перевернулась и загорелась "скорая"

В аварии пострадала фельдшер медицинской машины.

Крупное ДТП с участием автомобиля "скорой" произошло днем 15 мая на трассе Чита – Забайкальск.

Возле населенного пункта Атамановка столкнулись 3 машины: УАЗ скорой медпомощи, "Патриот" и "Газель". По предварительным данным, "Газель" вылетела на встречку и допустила столкновение со "скорой". Медицинский автомобиль от удара опрокинуло, и он загорелся. В результате ДТП пострадали три человека фельдшер и водитель "скорой", а также водитель второго автомобиля. В столкновении пострадал и третий автомобиль. "Скорая" выгорела полностью. Уточняется, что в УАЗ не было пациента, "скорая" возвращалась с вызова на станцию.

Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.

Фото и видео: ВК, СЕЙЧАС В ЧИТЕ | Чита | Chita