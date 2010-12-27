Под Саратовом на Волге перевернулась прогулочная лодка с людьми. 2 человека утонули

Трех человек удалось спасти. Появились подробности ЧП на Волге у села Золотое.

Накануне вечером, 3 июля, в Красноармейском районе Саратовской области перевернулась лодка с людьми.

Сообщается, что ЧП произошло около 5 часов вечера на Волге в районе с.Золотое. Прогулочная лодка с 5 пассажирами перевернулась, и люди оказались в воде. 3 человек удалось спасти. Мужчина и женщина 1963 года рождения утонули.

Как выяснилось, на лодке была выпившая компания. Одна из пассажирок прыгнула в воду, но не смогла забраться на борт. Компания в желании помочь спутнице переместились на один борт, лодка перевернулась. Люди начали плыть к берегу. Спастись удалось только троим. Тело женщины было обнаружено почти сразу же. Поиски мужчины продолжились утром в четверг.

Сегодня ранее: МЧС уточнило о погибших и пострадавших из-за паводка в Иркутской области.

Фото: pixabay