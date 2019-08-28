Под Ростовом потушили крупный ландшафтный пожар на площади 5 га

Между Ростовом-на-Дону и Батайском загорелся камыш и сухая трава.

Накануне вечером, 27 августа, под Ростовом-на-Дону загорелся камыш и сухая трава.

Пожар начался около 17 часов вечера. Из-за сухой и ветреной погоды площадь возгорания резко стала увеличиваться. Пожару был присвоен повышенный ранг. С огнем боролись 85 человек и 23 техники, в том числе от МЧС 54 человек и 13 единиц спецтехники. Пожар удалось ликвидировать около полуночи.

Очевидцы в соцсетях опубликовали фото и видео пожара, площадь которого составила 5 га.

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Фото и видео: ВК, Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону