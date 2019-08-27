Видео из Владивостока: Сель обрушился на автопарковку

Очевидец снял на видео, как грязевой поток заливает автомобили.

Сегодня утром, 27 августа, во Владивостоке выпал мощный ливень, который вызвал подтопления и сход селей.

За утро во Владивостоке выпало 50 мм осадков. По прогнозам синоптиков сильные ливни будут идти и в ближайшие дни. Но уже этот ливень вызвал коллапс в городе. Затоплены улицы и придомовые территории. А также в ряде районов сошли селевые потоки. Один из таких селей обрушился на автомобильную парковку на Тобольской улице.

Сообщается об одном пострадавшем, он получил множественные травмы. Владелец одной из испорченных машин из окна снял на видео, как на его автомобиль льется грязь. На видео видно, что этот и соседние автомобили испорчены, покорежен металл, выбиты стекла.

Видео: MDK