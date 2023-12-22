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Под Приозерском провели зимнюю перепись семейства кабанов

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Кабанчиков заметил егерь охотничьего хозяйства в Приозерском районе Ленобласти.

В Ленинградской области зимний маршрутный учёт в самом разгаре. Так, егерь охотничьего хозяйства Приозерского района повстречал на своём пути целое семейство кабанов. Видео неожиданной встречи опубликовали в пресс-службе комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 47 региона.

"Эй, а учитываться будем?" — спрашивает на видеозаписи специалист у диких кабанчиков. 

Заметно, что такой напор семейству не понравился — они поспешили ретироваться в лес. И всё же животных успели подсчитать.

"Учётчики продолжают свою нелёгкую работу. Вот и этих 4-х кабанчиков посчитали в Приозерском районе Ленинградской области"

Комитет по животному миру Ленинградской области

Ранее Piter.TV сообщал, что за ДТП с лосём петербуржцу придётся заплатить 80 тыс. рублей.

Видео: Telegram/Комитет по животному миру Ленинградской области

Теги: кабаны в спб и ленобласти, перепись диких животных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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