Кабан принял грязевую ванну в Ленобласти

Зверь был полностью покрыт толстым слоем грязи, которая стала своеобразной броней от кровососов.

В Выборгском районе Ленинградской области фотограф Даниил Карпиченко запечатлел кабана, принимающего грязевую ванну. Дикая свинья погрузилась в лужу, чтобы защитить себя от вездесущих кровососов. Как биолог и автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков, в лесах Ленобласти появились слепни. Насекомые с болезненными укусами присоединились к комарам и мошкам.

Сначала кабан пытался игнорировать назойливых кровососов. Фотографа даже поразило терпение дикой свиньи. Однако затем, измученный укусами, зверь быстро скрылся из виду. Вскоре он вернулся на поляну в новом образе. Зверь был полностью покрыт толстым слоем грязи, которая стала своеобразной броней для дикой свиньи. При таком покрытии животное уже не боится кровососов.

Кроме того, грязевая оболочка помогает кабану спастись от жары и перегрева.

Ранее мы сообщили о том, что семейство лосей заметили в Павловском парке.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Даниил Карпиченко)