  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Пикалево в ДТП погиб ребенок
Сегодня, 18:20
174
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Под Пикалево в ДТП погиб ребенок

0 0

Водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

Сегодня, 15 апреля, в Ленобласти произошло смертельное ДТП. Под Пикалево погиб маленький мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Днем водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Авария произошла в садоводстве Вторые сады Бокситогорского района.

В результате случившегося погиб 7-летний сын водителя. От скончался на месте ДТП. 

Полиция проводит проверку. Устанавливаются детали происшествия.

Ранее на Piter.tv: на трассе Стрельна – Кипень – Гатчина автомобиль сбил байкера.

Фото:  Piter.tv

 

 

Теги: ленобласть, погиб в дтп, полиция, смерть ребенка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии