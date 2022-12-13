Под Пикалево в ДТП погиб ребенок

Водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

Сегодня, 15 апреля, в Ленобласти произошло смертельное ДТП. Под Пикалево погиб маленький мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Днем водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Авария произошла в садоводстве Вторые сады Бокситогорского района.

В результате случившегося погиб 7-летний сын водителя. От скончался на месте ДТП.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются детали происшествия.

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Фото: Piter.tv