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На трассе Стрельна – Кипень – Гатчина автомобиль сбил байкера
Сегодня, 17:12
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На трассе Стрельна – Кипень – Гатчина автомобиль сбил байкера

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Мотоциклом управлял ребенок.

В Ленобласти "девятка" сбила подростка, который катался на мотоцикле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на  5-м километре автодороги Стрельна – Кипень – Гатчина. За рулем машины находился 28-летний мигрант. При выезде с второстепенной трассы водитель не уступил дорогу байкеру, в результате чего произошло столкновение. 

В аварии пострадал мальчик, который управлял незарегистрированным мотоциклом. У подростка не было водительских прав. 

Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители проводят проверку.

Ранее на Piter.tv: проезд по улице Дыбенко от Товарищеского проспекта в сторону метро перекрыли из-за ДТП.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп в ленобласти, полиция, сбили байкера, скорая, стрельна
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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