На трассе Стрельна – Кипень – Гатчина автомобиль сбил байкера

Мотоциклом управлял ребенок.

В Ленобласти "девятка" сбила подростка, который катался на мотоцикле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на 5-м километре автодороги Стрельна – Кипень – Гатчина. За рулем машины находился 28-летний мигрант. При выезде с второстепенной трассы водитель не уступил дорогу байкеру, в результате чего произошло столкновение.

В аварии пострадал мальчик, который управлял незарегистрированным мотоциклом. У подростка не было водительских прав.

Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители проводят проверку.

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Фото: Piter.tv