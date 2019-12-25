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В Кронштадте дым на подлодке приняли за пожар
Сегодня, 16:20
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IRINA_CHALKINA

В Кронштадте дым на подлодке приняли за пожар

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В результате произошедшего никто не пострадал.

В среду, 12 августа, в СМИ появились сообщения о возгорании подводной лодки под Петербургом. Однако МЧС по Северной столице и Ленобласти сообщило, что на судне было всего лишь задымление. 

Инцидент произошел в Кронштадте. В результате проверки сотрудники МЧС установили, что дым появился от наружных газосварочных работ. Как оказалось, при проведении наружных газо-сварочных работ произошло оплавление краски со стороны балласта бака подводной лодки.

Отмечается, что в результате задымления никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что очевидцы сообщили о пожаре на Октябрьской набережной.

Фото:pixabay

Теги: кронштадт, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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