В Кронштадте дым на подлодке приняли за пожар

В среду, 12 августа, в СМИ появились сообщения о возгорании подводной лодки под Петербургом. Однако МЧС по Северной столице и Ленобласти сообщило, что на судне было всего лишь задымление.
Инцидент произошел в Кронштадте. В результате проверки сотрудники МЧС установили, что дым появился от наружных газосварочных работ. Как оказалось, при проведении наружных газо-сварочных работ произошло оплавление краски со стороны балласта бака подводной лодки.
Отмечается, что в результате задымления никто не пострадал.
Ранее мы сообщали о том, что очевидцы сообщили о пожаре на Октябрьской набережной.
Фото:pixabay
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