Под Петербургом спустили на воду паром "Адмирал Невельской"

Судно отправится на Сахалин.

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе спустили на воду грузопассажирский паром "Адмирал Невельской". Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Крестная мать судна – финансовый директор ООО "Невский ССЗ" Оксана Юрьевна Сачкова разбила о борт бутылку шампанского, символизирующего первое соприкосновение борта нового судна с пеной морских волн.

Кроме того, прошло награждение заводчан, которые принимали участие в строительстве судна. Благодарности и памятные подарки получили пять человек.

Заказчиком выступило АО "Сахалинлизингфлот". Парому предстоит курсировать между Сахалином и Курильскими островами. Его особенностью является то, что судно может самостоятельно передвигаться в разреженных арктических льдах толщиной до 0,8 метров в летне-осеннее время.

"Адмирал Невельский" рассчитан на 146 пассажиров, также может перевозить генеральные грузы, например, легковые автомобили.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Северная верфь готовит к спуску на воду траулер "Капитан Соколов".

Фото: пресс-служба ООО "Невский ССЗ"