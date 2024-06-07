Под Петербургом создадут крупнейший горнолыжный курорт России

Новый горнолыжный кластер с аквапарком и отелями появится в Коробицыно к 2030 году.

В Ленинградской области начнут строительство крупного горнолыжного курорта с аквапарком и гостиничным комплексом. Проект реализуют в поселке Коробицыно, а его общая стоимость составит 14 млрд руб. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Строительные работы стартуют в 2026 году. Около 10 млрд руб. инвесторы планируют привлечь в виде льготного кредита, оформленного по государственной программе развития туризма. Остальные средства предоставят частные участники проекта.

Новый туристический кластер займёт территорию площадью более 200 га и станет самым масштабным горнолыжным объектом Северо-Западного региона. На его территории появятся трассы для горных и беговых лыж, зоны для сноуборда, детские горки и современный аквапарк.

Инфраструктура курорта также будет включать семь гостиниц различного уровня и вместимости. В настоящее время проводятся инженерно-геологические изыскания и подготовка проектной документации.

Завершить строительство планируется к 2030 году. По словам инициаторов, курорт должен стать круглогодичной зоной отдыха и привлечь новых туристов в Ленинградскую область.

Фото: pxhere