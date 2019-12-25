В элитном поселке в Ленобласти сгорела баня на участке экс-директора "Метростроя" Александрова

Сведений о пострадавших не поступало.

Днем 12-го декабря в коттеджном поселке "Репинская усадьба" произошел пожар. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, в огне оказалась баня. Пламя охватило 150 кв. метров.

Сообщение о пожаре в Выборгском районе Ленобласти поступило в 15:11. В 17:22 его ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

Как стало известно позже, постройка, по данным "47news" принадлежит бывшему гендиректору АО "Метрострой" Николаю Александрову. Он проходит в качестве подозреваемого в растрате в особо крупном размере. На этой неделе ему сменили меру пресечения. Теперь вместо домашнего ареста он находится под подпиской о невыезде.

Фото из архива ГУ МЧС по ЛО