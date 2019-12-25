Экс-гендиректора "Метростроя" Петербурга выпустили из-под домашнего ареста

Меру пресечения Александрову не стали продлевать.

Следствие отпустило под подписку о невыезде бывшего главу ОАО "Метрострой" Николая Александрова, сообщил "Интерфакс Северо-Запад" со ссылкой на региональное УФСБ. Он находился под домашним арестом.

Николай Александров был задержан 3 апреля, он подозревается в растрате в особо крупном размере, а именно — 311 млн рублей.

По данным "Фонтанки.ру", следствие не стало ходатайствовать о продлении домашнего ареста, срок которого истекал 8 декабря.

Сейчас обязанности главы "Метростроя" исполняет заместитель гендиректора – главный инженер Александр Старков. До этого на протяжении около 7 месяцев предприятием руководил Сергей Харлашкин.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга