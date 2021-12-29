Под Петербургом сеть пекарен "Буше" откроет производство

В компании добавили, что близость к Отрадному дает хорошую обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами.

В Кировском районе Ленобласти сеть городских пекарен-кондитерских арендовала производственно-складской комплекс в городе Отрадное. Об этом в понедельник, 24 января, рассказали в пресс-службе компании Maris.

Помещение оборудовано отоплением, газом, электричеством, водоснабжением и канализацией, а также действующей тупиковой железнодорожной веткой. В компании добавили, что близость к Отрадному дает хорошую обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами.

Как рассказал коммерческий директор сети кофеен "Буше" Роман Певзнер, на поиск площадки ушел почти год. Этот проект стал самым крупным в 23-летней истории "Буше".

Ранее стало известно, что деятельность 20 заведений в Петербурге приостановили за нарушение антиковидных требований. Губернатор напомнил, что за нарушения может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

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