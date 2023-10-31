Под Петербургом пресекли деятельность нелегального мусорного полигона

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пресекли осуществление незаконной предпринимательской деятельности, которая связана с организацией нелегальных свалок во Всеволожском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России 11 июля.

Отмечается, что в январе 2021 года между государственным учреждением и инженерно-строительной компанией был заключен договор. Согласно нему коммерческая организация должна была возвести и обустроить защитные земляные сооружения и металлические ограждения вдоль границы участка, где дислоцировано одно из подразделений заказчика. Фактически заявленные работы фирма не осуществляла.

Вместо этого на участке организовали приемку строительных отходов и мусора, свозимых местными небольшими стройкомпаниями. Отходы за плату хаотично размещали на территории участка. Деятельность лицензирована, однако компания соответствующего разрешения не имела.

По подозрению в осуществлении незаконного предпринимательства задержаны 50-летний главный инженер коммерческой организации и его 47-летний подчиненный, являющийся начальником участка. В отношении второго подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии полиции, злоумышленники за период с января 2021 года по октябрь 2023 года, когда якобы должно было быть возведено земляное ограждение, получили более 47 млн рублей криминального дохода от приемки строительного мусора. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ. В офисах строительной компании и фирм, осуществлявших транспортирование отходов на указанный участок, проведены обыски. Изъяты доказательные предметы и документы.

Ранее мы рассказывали о том, что водителей мусоровозов в Петербурге намерены освободить от штрафов за нарушение тишины.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти