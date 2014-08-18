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Под Петербургом нашли белый гриб весом 576 грамм
Сегодня, 7:48
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Под Петербургом нашли белый гриб весом 576 грамм

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За грибами мужчина ходил в минувшую субботу.

Петербуржцы и жители Ленобласти продолжают хвастаться в социальных сетях своим грибным уловом. Так, в минувшую субботу, 28 августа, в районе станции Гвардейское обнаружили белый гриб весом 576 грамм. Фотография с белым гигантом опубликована в группе "Грибы и Грибники СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Найден Красавец белый на 576 грамм. Абсолютно чистый. В эту субботу в районе станции Гвардейское.

Написал счастливый владелец гриба

Комментаторы искренне порадовались за мужчину, написав под фото, что "гриб дождался своего грибника".

Ранее в Тосненском районе грибник встретил гигантских головачей.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб

Теги: грибы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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