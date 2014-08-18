Под Петербургом нашли белый гриб весом 576 грамм

За грибами мужчина ходил в минувшую субботу.

Петербуржцы и жители Ленобласти продолжают хвастаться в социальных сетях своим грибным уловом. Так, в минувшую субботу, 28 августа, в районе станции Гвардейское обнаружили белый гриб весом 576 грамм. Фотография с белым гигантом опубликована в группе "Грибы и Грибники СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Найден Красавец белый на 576 грамм. Абсолютно чистый. В эту субботу в районе станции Гвардейское. Написал счастливый владелец гриба

Комментаторы искренне порадовались за мужчину, написав под фото, что "гриб дождался своего грибника".

Ранее в Тосненском районе грибник встретил гигантских головачей.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб