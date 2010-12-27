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В Ленобласти нашли 90 тонн наркотиков на 7 млрд рублей
Сегодня, 11:29
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nastya960

В Ленобласти нашли 90 тонн наркотиков на 7 млрд рублей

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Задержаны трое подозреваемых.

Полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в поселке Обуховец Ленинградской области. Незаконный оборот от реализации мог составить почти 7 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего было найдено 80 тонн прекурсоров наркотических средств и более 2 тонн порошкообразного веществ. Также полицейские нашли 5,8 тонны полуфабриката для изготовления наркотических веществ.

Как отметила Волк, еще изъяли автопогрузчик, 4 реактора для процесса химического синтеза, два грузовика. По данному факту возбудили уголовное дело, задержаны трое мужчин, которые являются главными подозреваемыми.   

Ранее сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: ирина волк, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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