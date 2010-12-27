В Ленобласти нашли 90 тонн наркотиков на 7 млрд рублей

Задержаны трое подозреваемых.

Полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в поселке Обуховец Ленинградской области. Незаконный оборот от реализации мог составить почти 7 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего было найдено 80 тонн прекурсоров наркотических средств и более 2 тонн порошкообразного веществ. Также полицейские нашли 5,8 тонны полуфабриката для изготовления наркотических веществ.

Как отметила Волк, еще изъяли автопогрузчик, 4 реактора для процесса химического синтеза, два грузовика. По данному факту возбудили уголовное дело, задержаны трое мужчин, которые являются главными подозреваемыми.

Ранее сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в Петербурге.

Фото: Piter.TV