Под Петербургом машина насмерть сбила 60-летнего мужчину, лежавшего на дороге

Трагедия произошла на 23-м километре трассы "СПб — Свердлова — Всеволожск".

Вечером 4 апреля во Всеволожском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. На 23-м километре автодороги "Санкт-Петербург — Свердлова — Всеволожск" 23-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" совершил наезд на 60-летнего пешехода, который лежал на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту аварии полиция проводит проверку. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно в тёмное время суток, а пешеходов — не находиться на проезжей части вне специально отведённых мест.

Ранее Piter.TV сообщал, что пассажир вытолкнул проводницу из вагона поезда Челябинск – Петербург за отказ выпустить на перекур.

