Под Петербургом будут выращивать грибы

"Выборжец" запускает комплекс по производству шампиньонов.

Во Всеволожском районе Ленобласти будут выращивать грибы. Для этого агрохолдинг "Выборжец" построит комплекс по круглогодичному производству шампиньонов. Создание объекта в деревне Старая Колтушинская волость обойдется в 5,6 млрд рублей.

Открытие комплекса планируется уже 29 ноября. По данным "Фонтанки.ру", инвестиции составили 3,3 млрд рублей, а оставшиеся 2,2 млрд рублей компания вложило в строительство цеха по изготовлению компоста в Лужском районе области. Общая площадь помещения вместе с отделением компоста составляет 3,9 га. Вложения в комплекс должны окупиться за восемь лет.

Владельцы предприятия объяснили, что комплекс работает в тестовом режиме с июля 2019 года. За этот период рабочие успели произвести 0,3 тонны грибов. Уже с 2020 года "Выборжец" рассчитывает создавать по десять тысяч тонн шампиньонов ежегодно. Это принесет выручку в 1 млрд рублей. Предприятие будет поставлять свой товар в крупные федеральные торговые и ресторанные сети. По словам руководителя агрофирмы, сейчас местный рынок заполнен привозными продуктами. Производители надеются, что бизнесмены обратя внимание на свежий отечественный товар.

Напомним, что "Выборжец" является одним из крупнейших производителей овощей и зелени по Северо-Западному региону страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Ленобласть завоевала Гран-при российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

Фото: Pixabay.com

