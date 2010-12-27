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Ленобласть завоевала Гран-при российской агропромышленной выставки "Золотая осень"
Сегодня, 11:17
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KaterinaKono13

Ленобласть завоевала Гран-при российской агропромышленной выставки "Золотая осень"

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Высокой наградой отмечен вклад региона в развитие выставки.

Ленинградская область завоевала Гран-при российской агропромышленной выставки "Золотая осень". Высокой наградой отмечен вклад региона в развитие выставки.

Стенд региона, площадью более 150 кв м, в 2019 году был посвящен  экспортному потенциалу и инвестиционным проектам, свою продукцию представили 120 предприятий. 

В этом году область открывала выставку — с ее экспозиции премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал знакомство с "Золотой осенью". Главе российского правительства были представлены областные проекты выращивания креветки, разведения рыбы, производства шампиньонов и тепличных овощей.

Экспоненты региона по итогам выставки уже получили более 30 наград.

Среди них: золотая медаль комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона за реализацию программы "Развитие сельских территорий" и еще одиннадцать наград за благоустройство села. Золотом отмечены администрации Лужского района, Путиловского сельского поселения Кировского района и птицефабрики "Оредеж" Гатчинского района за социальное развитие села. Восемь наград, из них семь — золотых, получили предприятия племенного животноводства региона. Коровы, быки, козы и овцы получили медали  высшего достоинства от экспертов выставки сельскохозяйственных животных.

Ветеринарные проекты региона удостоены пяти наград. Из них две золотые медали — за организацию  профилактики опасных заболеваний животных. Среди наград региона также — вторая премия в номинации "Сельский блогер" конкурса "Моя малая Родина" и золото компании  "Петротрал-2" за вкусовые качества копчёной салаки, цех по производству, которой готовится к торжественному  открытию в ноябре этого года.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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