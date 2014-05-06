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Под Отрадным спасатели вытащили пожилую пенсионерку из канавы
Сегодня, 19:58
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Под Отрадным спасатели вытащили пожилую пенсионерку из канавы

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Инцидент произошел сегодня около железнодорожной станции Пелла.

В Кировском районе Ленобласти пожилая женщина упала в лесную канаву и не смогла выбраться из нее. Инцидент произошел сегодня, 11 сентября, около железнодорожной станции Пелла. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Женщине понадобилась помощь других людей. Сколько пенсионерка ждала подмогу, неизвестно. Выручать 81-летнюю бабушку прибыли спасатели из Ленобласти. 

Пенсионерку вернули на землю и эвакуировали из леса. Информация о состоянии пострадавшей уточняется.

Ранее на Piter.tv: в  Петербурге белорусскую студентку ГАСУ изнасиловал сожитель ее сестры.

Фото: Pxhere

Теги: отрадное, пелла, пенсионерка упала в канаву, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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