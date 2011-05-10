В Петербурге белорусскую студентку ГАСУ изнасиловал сожитель ее сестры

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с подозреваемым.

В Петербурге студентку ГАСУ из Беларуси изнасиловал сожитель двоюродной сестры. По информации Piter.tv, девушка обратилась в полицию.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оперативно разобраться в случившемся. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 131 и 158 УК РФ. Подозреваемого уже задержали. Сейчас он находится в изоляторе.

Заявительница рассказала, что злоумышленник не только надругался над ней, но и обокрал. Ведется расследование.

Ранее на Piter.tv: петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании студентки в 2011 году.

Фото: Piter.tv