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В Петербурге белорусскую студентку ГАСУ изнасиловал сожитель ее сестры
Сегодня, 19:14
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В Петербурге белорусскую студентку ГАСУ изнасиловал сожитель ее сестры

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с подозреваемым.

В Петербурге студентку ГАСУ из Беларуси изнасиловал сожитель двоюродной сестры. По информации Piter.tv, девушка обратилась в полицию. 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оперативно разобраться в случившемся. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 131 и 158 УК РФ. Подозреваемого уже задержали. Сейчас он находится в изоляторе.

Заявительница рассказала, что злоумышленник не только надругался над ней, но и обокрал. Ведется расследование.

Ранее на Piter.tv:  петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании студентки в 2011 году.

Фото: Piter.tv

Теги: александр бастрыкин, гасу, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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