Под Орлом три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Автобус выехал на полосу встречного движения.

В Орловской области в ДТП с автобусом погибло трое человек. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария случилась в 10.40 на 400 километре автодороги М-2 недалеко от населенного пункта Шахово. Микроавтобус с украинскими номерами выехал на встречную полосу и врезался в "Рено". В результате все пассажиры легковушки и один пассажир автобуса погибли. Еще семеро человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.

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