Вокруг судна растеклось пятно из нефтепродуктов.

Под Одессой начал тонуть буксир. По данным местных СМИ, инцидент произошел с "Аметистом" около Черноморска на городском причале. На данный момент к месту прибыла морская поисково-спасательная служба. Журналисты заметили, что вокруг буксира расплылось нефтяное пятно. Персонал пытался откачать воду из отсеков судна еще вечером 25 ноября, однако пока что локализовать аварии не удается.

Напомним, что на стоянке в поселке Александровка, где находится "Аметист", несколько лет подряд происходили кражи металла. Преступники снимали с судов водонепроницаемые двери и переборки. Пострадавший "Аметист" изготовлен в 1977 году. Его экипаж насчитывает 35 человек.

В Одессе пассажиры трамвая устроили скандал из-за языка.

Фото: vgorode.ua