Под Новосибирском отец на тракторе задавил 3-летнего сына

Появились подробности трагедии.

В Новосибирской области трехлетний малыш выпал из телеги трактора и погиб под колесами.

Трагедия произошла в Чановском районе Новосибирской области вечером 1 октября. Семья ехала из леса, где занималась заготовкой дров. За рулем трактора находился глава семейства 1976 года рождения. В необорудованном для перевозки людей прицепе ехала жена и 3-летний сын. Ребенок выпал из прицепа и угодил под колеса.

От полученных травм малыш скончался на месте до приезда медиков. Родители вызвали на место происшествия "скорую", полицию. По факту гибели ребенка ведется доследственная проверка.

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Фото: ВКонтакте