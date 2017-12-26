Академия цифорвых технологий для одаренных детей в Петербурге будет оснащена на 400 миллионов рублей

Санкт-Петербург закупил для IT-Академии оборудование на 400 миллионов рублей.

В Петербурге недавно созданная Академия цифровых технологий для одаренных детей объявила о конкурсах с общей стоимостью в 400 миллионов рублей. Об этом стало известно за три дня до празднования Нового года.

В частности, учреждение закупит легковой автомобиль за миллион рублей. Еще за 17 миллионов планируется обустроить помещения оборудованием, включая технику для медиацентра и телевизионного театра. Лабораторное оборудование для аэрокосмической инженерии обойдется в 20 миллионов рублей. Рабочие также отремонтируют электросети.

В ближайшее время купленное технологическое оснащение должно быть привезено по адресу Большой проспект, 29 корпус 2. Отметим, что ранее предполагалось, что Академия займет здание Малого Мраморного дворца, в котором располагался Европейский университет. Вице-губернатор Владимир Кириллов сообщил, что его займет Инженерно-технологическая школа, которая также будет открыта в 2018 году.

Напомним, что IT-Академия примет детей от 5 до 18 лет для обучения. Всего в ней будет размещено более 3 тысяч человек.