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Под Нижним Новгородом машина сбила 7 человек на обочине
Сегодня, 11:11
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MShaffter

Под Нижним Новгородом машина сбила 7 человек на обочине

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Водитель не справился с управлением и въехал в толпу людей.

Сегодня ночью, 9 августа в Городецком районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Сообщается, что ДТП произошло глубокой ночью около половины 3 ночи. 21-летний водитель не справился с управлением автомобиля и выехал на левую полосу, и сбил 7 человек, которые стояли на обочине. 5 человек получили незначительные травмы, 2х пострадавших с травмами различной тяжести госпитализировали в больницу.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства ДТП.

Ранее:В Челябинске такси сбило насмерть полицейского.

Фото: pbs.twimg.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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