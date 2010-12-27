Под Нижним Новгородом машина сбила 7 человек на обочине

Водитель не справился с управлением и въехал в толпу людей.

Сегодня ночью, 9 августа в Городецком районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Сообщается, что ДТП произошло глубокой ночью около половины 3 ночи. 21-летний водитель не справился с управлением автомобиля и выехал на левую полосу, и сбил 7 человек, которые стояли на обочине. 5 человек получили незначительные травмы, 2х пострадавших с травмами различной тяжести госпитализировали в больницу.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства ДТП.

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