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В Челябинске автомобиль такси насмерть сбил полицейского

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Полицейский выбежал на дорогу на красный сигнал светофора.

В ночь на 8 августа в Челябинске автомобиль такси сбил насмерть полицейского.

ДТП произошло ночью в Ленинском районе Челябинска. Молодой сотрудник полиции, бывший на службе, начал перебегать дорогу на противоположную сторону, чтобы разнять пьяную драку и угодил под колеса такси. Сообщается, что на дороге была плохая видимость, и водитель такси просто не увидел выбежавшего перед ним человека.

Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Сегодня ранее: Подробности и видео с места жуткого ДТП из Новороссийска, где туристический автобус и внедорожник после столкновения упали в овраг.

видео: ВК, Инцидент | ЧП | ДТП | Челябинск

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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