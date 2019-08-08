В Челябинске автомобиль такси насмерть сбил полицейского

Полицейский выбежал на дорогу на красный сигнал светофора.

В ночь на 8 августа в Челябинске автомобиль такси сбил насмерть полицейского.

ДТП произошло ночью в Ленинском районе Челябинска. Молодой сотрудник полиции, бывший на службе, начал перебегать дорогу на противоположную сторону, чтобы разнять пьяную драку и угодил под колеса такси. Сообщается, что на дороге была плохая видимость, и водитель такси просто не увидел выбежавшего перед ним человека.

Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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