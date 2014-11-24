Под Лугой второй день ищут пропавшего молодого человека

Исчезнувший юноша второй день не выходит на связь.

Поисковые отряды продолжают искать 21-летнего Смирнова Александра в окрестностях садоводства "Дивенское"в Лужском районе. 3 мая он вышел из дома в неизвестном направлении, и связь с ним оборвалась. На нем был камуфляжный костюм песочного цвета, черные кроссовки.

В поисковых операциях задействованы тосненские поисково-спасательные отряды, а также добровольческие группировки "ЛизаАлерт", "Отклик", "Экстремум". Любую полезную информацию можно сообщить по телефонам горячей линии или в аккаунтах поисковых отрядов в социальных сетях.

Ранее МЧС Ленобласти предупреждало об опасности заблудиться в лесу в условиях плохой видимости и непогоды.