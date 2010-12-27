Под Лугой погиб водитель

60-летний мужчина влетел в дерево.

Вчера, 26 июля, в районе 65 км автодороги "Сижно – Будилово – Осьмино" в Лужском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла вечером, около восьми вечера. По предварительным данным, мужчина 1958 года рождения ехал на автомобиле Ford, в какой момент не справился с управлением и въехал в дерево. Он скончался на месте от полученных травм.

По данному факту проводится проверка.

Вчера на трассе между Сиверским и Куровицы водитель сбил лося и чудом остался жив.

Фото: pixabay.com