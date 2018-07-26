На трассе между Сиверским и Куровицы сбили лося

Водитель чудом остался жив.

Сегодня, 26 июля, в Гатчинском районе, на трассе между Сиверским и Куровицы произошло серьезное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |.

Машина столкнулась на дороге с лосем и водитель только чудом остался жив. Животное погибло.

Вообще за сбитого лося полагается самый большой штраф в размере 40 000 рублей. Но это только в том случае, если инцидент произошёл на территории заповедной зоны или охотничьих угодий. Если же на участке дороги не было никакого знака, то претензий к водителю быть не может. Если знак всё же был, то виновник заплатит и 40 000 природоохранной организации и 500 рублей за игнорирование установленных на трассе знаков, согласно ПДД. Важно отметить, что ОСАГО не покроет данный штраф, так как данная ситуация не является страховым случаем.

Также, ночью 15 июля на Новоприозерском шоссе на дорогу выскочил лось. ДТП удалось избежать.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург /ВК