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Под Липецком в ДТП со сгоревшим автобусом пострадали 5 человек

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Автобус из Донецка после столкновения с "Газелью" загорелся.

Сегодня ночью автобус из Донецка попал в серьезное ДТП в Елецком районе Липецкой области.

МЧС по Липецкой области сообщает, что к ним в 1 час 10 минут поступило сообщение о ДТП  на 375 км трассы М-4. На трассе столкнулись "Газель" и пассажирский автобус, в котором было 39 человек, в том числе 1 ребенок. После столкновения автобус загорелся. В результате аварии пострадали 5 человек, двое от госпитализации отказались. Для остальных пассажиров были выделены 2 автобуса и их направили в гостиничный комплекс района.

В ликвидации пожара и последствий ДТП принимали участие 1 отделение 10 ПСЧ, 1 отделение ОП 10 ПСЧ, ОГ Елецкого ПСГ. ТАСС сообщает, что оба водителя находятся в тяжелом состоянии в больнице. Среди пострадавших житель Кировской области и житель Ставропольского края, остальные — жители Луганской и Донецкой областей, у людей переломы и ожоги. 

Ранее:В Омской области столкнулись 2 грузовика и автобус с вахтовиками​​​​​​​

Фото и видео: ГУ МЧС по Липецкой области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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