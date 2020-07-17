Под Липецком в ДТП со сгоревшим автобусом пострадали 5 человек

Автобус из Донецка после столкновения с "Газелью" загорелся.

Сегодня ночью автобус из Донецка попал в серьезное ДТП в Елецком районе Липецкой области.

МЧС по Липецкой области сообщает, что к ним в 1 час 10 минут поступило сообщение о ДТП на 375 км трассы М-4. На трассе столкнулись "Газель" и пассажирский автобус, в котором было 39 человек, в том числе 1 ребенок. После столкновения автобус загорелся. В результате аварии пострадали 5 человек, двое от госпитализации отказались. Для остальных пассажиров были выделены 2 автобуса и их направили в гостиничный комплекс района.

В ликвидации пожара и последствий ДТП принимали участие 1 отделение 10 ПСЧ, 1 отделение ОП 10 ПСЧ, ОГ Елецкого ПСГ. ТАСС сообщает, что оба водителя находятся в тяжелом состоянии в больнице. Среди пострадавших житель Кировской области и житель Ставропольского края, остальные — жители Луганской и Донецкой областей, у людей переломы и ожоги.

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Фото и видео: ГУ МЧС по Липецкой области