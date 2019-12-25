В Омской области столкнулись 2 грузовика и автобус с вахтовиками

В ДТП пострадали 5 человек.

На автодороге в Омской области произошла массовая авария с участием вахтового автобуса 2 грузовиков.

ТАСС со ссылкой на УГИБДД по Омской области сообщает о 5 пострадавших в массовом ДТП сегодняшним днем. Как удалось выяснить, ДТП произошло около 12.10, в районе 536-го километра трассы Тюмень-Омск в Любинском районе. По предварительным данным, на трассе столкнулись 2 большегруза, а следом в один из них врезался автобус, который вез вахтовых рабочих.

В результате ДТП пострадали 5 человек. Один из них водитель грузовика, он находится в тяжелом состоянии. Также пострадали 4 вахтовика, у них легкие травмы.

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Фото: ГИБДД по Омской области