  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Омской области столкнулись 2 грузовика и автобус с вахтовиками
Сегодня, 15:39
100
MShaffter

В Омской области столкнулись 2 грузовика и автобус с вахтовиками

0 0

В ДТП пострадали 5 человек.

На автодороге в Омской области произошла массовая авария с участием вахтового автобуса  2 грузовиков.

ТАСС со ссылкой на УГИБДД по Омской области сообщает о 5 пострадавших в массовом ДТП сегодняшним днем. Как удалось выяснить, ДТП произошло около 12.10, в районе 536-го километра трассы Тюмень-Омск в Любинском районе. По предварительным данным, на трассе столкнулись 2 большегруза, а следом в один из них врезался автобус, который вез вахтовых рабочих.

В результате ДТП пострадали 5 человек. Один из них водитель грузовика, он находится в тяжелом состоянии. Также пострадали 4 вахтовика, у них легкие травмы.

Сегодня ранее:Мотоциклист из Новосибирска погиб в ДТП на трассе "Байкал"​​​​​​​

Фото: ГИБДД по Омской области

 

Теги: автобус с вахтовиками, массовое дтп, новости омск, новости омской области
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии